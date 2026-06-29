Сообщается, что Microsoft отменила финансирование 1666: Amsterdam, нового проекта от создателя Assassin's Creed

Хотя недавние слухи указывают на то, что Microsoft пересматривает свою стратегию в отношении Xbox Game Pass и приостанавливает новые сделки со студиями, новая информация предполагает, что сокращения компании могут выйти за рамки подписки.

Журналист Стивен Тотило из Game File сообщил, что 1666: Amsterdam, новый проект Патриса Дезиле, одного из главных создателей франшизы Assassin's Creed, должен был быть издан Xbox. Однако, по словам Тотило, Microsoft в итоге прекратила финансирование игры до того, как проект продвинулся дальше.

Эта информация расширяет список внешних партнёрств, которые, как сообщается, пострадали от новой стратегии компании. В своей публикации Тотило подчеркнул, что в последние годы Xbox финансировал проекты известных имён в индустрии, включая Джона и Бренду Ромеро, а также Хидео Кодзиму. Несмотря на это, он отмечает, что не все проекты доходят до рынка, что является обычным явлением при разработке крупнобюджетных игр.

Это откровение появилось всего через несколько дней после того, как инсайдер eXtas1s заявил, что Microsoft заморозила новые контракты на поддержку независимых и сторонних игр и их размещение в Xbox Game Pass. По его словам, разработчики, присутствовавшие на выставке First Playable в Италии, сообщили, что текущие переговоры были приостановлены, пока компания пересматривает свою инвестиционную стратегию.

Если оба этих сообщения связаны, то отмена финансирования 1666: Amsterdam может стать ещё одним отражением политики сокращения расходов, проводимой подразделением Xbox. На данный момент Microsoft не комментировала слухи о приостановке новых сделок с Game Pass.