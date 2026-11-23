Патрис Дезиле рассказал, как отзывы игроков повлияли на механику 1666 Amsterdam. Одним из наиболее заметных изменений стала переработка системы способностей: теперь смерть не заставляет Ноа заново искать все ранее открытые умения в открытом мире.

В предыдущей версии игры потеря персонажа означала потерю способностей, из-за чего игрокам приходилось повторно исследовать локации и искать необходимые предметы. Однако во время тестирования такая система вызвала недовольство. Как объяснил Дезиле, игроки не понимали, почему после нескольких часов поисков им приходится проходить этот путь заново.

В результате разработчики изменили принцип получения умений. Теперь за найденные сундуки и кабинеты редкостей игроки получают новые типы способностей, которые не исчезают после смерти. При этом неудача всё ещё может повлиять на набор доступных умений: некоторые способности придётся получать заново, а другие могут оказаться прежними.

Это заставляет по-другому подходить к прохождению заданий. Например, игрок может лишиться привычного преимущества в бою, но получить более сильные возможности для использования «Принуждения». Таким образом, меняется не только набор инструментов, но и подход к выполнению миссий.

Кроме того, после завершения «Эсбата» — полного лунного цикла — игроки смогут навсегда закрепить одну или две способности. Дезиле подчеркнул, что подобные изменения стали возможны благодаря отзывам сообщества и тестированию игры в раннем доступе.