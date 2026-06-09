В 1666: Amsterdam мы также будем управлять котом - Патрис Дезиле рассказал как будут работать эпохи

Гость IGN Live, Патрис Дезиле, рассказал, что в 1666: Amsterdam мы также будем управлять котом в дополнение к главному герою приключения, Ноа: деталь, которую можно узнать, опробовав бесплатный пролог в Steam или Epic Games Store.

Разработчик также объяснил, как будут работать эпохи, поскольку в кампании будут представлены события, происходящие в настоящем, 1999 году и, что наиболее важно, в 1666 году:

Примерно 5% времени вы находитесь в настоящем, в библиотеке, вместе с Клио, пытаясь расшифровать книгу. Допустим, 15% времени вы находитесь в 1999 году, а остальная часть приключения происходит в 1666 году, когда вы играете за Ноа. Эти разделы являются своего рода отражение друг друга.



Главное, и это очень важно, это то, что… вы играете за кота! На самом деле это человек из 1999 года.

Патрис Дезиле работал над проектом 1666: Amsterdam более пятнадцати лет, и он наконец-то воплощается в жизнь.

Когда у вас появляется идея, и вы чувствуете, что в ней есть что-то особенное, вы должны продолжать верить в неё. Я такой человек.