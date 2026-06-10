В демо-версии 1666: Amsterdam нашли ИИ и разработчикам пришлось извиняться

Одна из самых ярких премьер прошедшего Summer Game Fest оказалась в центре скандала. Игра 1666: Amsterdam, которую создает студия Panache Digital Games под руководством Патриса Дезиле (известного по работе над Assassin's Creed и Prince of Persia), привлекла внимание мрачной колдовской эстетикой. Однако после выхода демо-версии игроки обнаружили, что часть визуального ряда была создана при помощи генеративного искусственного интеллекта.

Внимательные игроки указали на неестественные детали не только в игровых портретах персонажей, но и в официальном ключевом арте игры, который также оказался сгенерирован нейросетью. Это вызвало волну критики со стороны сообщества, разочарованного использованием ИИ в проекте ветерана индустрии. В ответ на обвинения Panache Digital Games выпустила официальное заявление.

К нам обратилось несколько человек с вопросами об использовании генеративного ИИ в нашем маркетинге и самой игре. У нас есть собственная команда из более чем дюжины талантливых и опытных художников. Вместе с ними мы изучили спорные ассеты и обнаружили, что некоторые ранние версии элементов действительно попали в пролог. Они включают в себя некоторые внутриигровые портреты и внешние маркетинговые материалы. Мы активно изучаем эти ресурсы. Версии, созданные людьми, будут выпущены в скором времени в обновлении. Мы признаем свою ошибку и приносим извинения за причиненные неудобства. Будьте уверены, что в раннем доступе и полной версии игры не будет никаких ресурсов, сгенерированных ИИ.

Мнения, как обычно, разделились. Одни выразили мнение, что студия сожалеет лишь о том, что ее уличили в обмане, учитывая очевидное происхождение обложки. Другие заявляют, что разработчикам пора перестать беспокоиться о том, чтобы угодить громкому меньшинству, ноющему из-за ИИ, ведь это просто инструмент.