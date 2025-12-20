Бразильский город свободы: 171 от Betagames Group показали в новом трейлере

Студия Betagames Group представила свежий трейлер 171 — амбициозного проекта с открытым миром, вдохновлённого реальными бразильскими городами. Игра предлагает живописный, насыщенный деталями мегаполис, в котором игрок сам решает, куда идти и каким путём развиваться, выбирая между честными и сомнительными возможностями.

Мир 171 создаётся с особым вниманием к атмосфере: от бедных кварталов и районов среднего класса до зелёных пригородов с растительностью. Окружение должно вызывать ощущение узнаваемости и «живого» города, где каждая улица и каждый район обладают собственным характером. Разработчики делают ставку на свободу выбора и ощущение самостоятельного пути, позволяя игрокам выстраивать свою историю в динамичной среде.

Проект находится в раннем доступе, но уже сейчас активно поддерживается обновлениями. На данный момент выпущено более 20 апдейтов, каждый из которых добавлял новые функции, оптимизации или контент. В последних обновлениях появились тематические события — рождественская атмосфера и фестиваль июня, а также расширился арсенал транспорта, оружия и одежды. Игрокам стала доступна кастомизация мотоциклов и вооружения, что делает процесс ещё более персонализированным.