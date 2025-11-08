The 18th Attic - психохоррор о временной петле с фотокамерой и аномалиями

Застрять в бесконечной временной петле можно где угодно - в роскошном особняке, на космической станции, в тихом городке... Но герой The 18th Attic умудрился застрять на чердаке. Просто на чердаке. Зато с привидениями, моментальной камерой и котом по имени Печенька.

Студия Steelkrill Studio представила геймплейный трейлер этого психологического хоррора.

"18th Attic" — психологический хоррор, где вы играете за человека, застрявшего в замкнутом пространстве и вооруженного лишь камерой с мгновенными снимками. Выслеживайте паранормальные явления, скрывающиеся повсюду, фотографируя и обнаруживая их присутствие, чтобы раскрыть пугающие тайны своего прошлого. Каждая фотография откроет новое воспоминание. Сможете ли вы раскрыть их все?

Используйте свою фотокамеру мгновенного действия, чтобы фотографировать паранормальные явления, которые кажутся вам странными. Каждая фотография пробуждает воспоминания... но будьте осторожны: вас могут обмануть, а некоторые аномалии не так дружелюбны, как другие.

Геймплей построен на сканировании окружения для поиска паранормальных аномалий и ограниченном запасе пленки - без нее игрок становится беззащитным.

Релиз The 18th Attic запланирован на ПК (Steam) в первом квартале 2026 года.