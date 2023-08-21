Анонсирован приключенческий симулятор выживания от первого лица "1984" по роману Джорджа Оруэлла

Состоялся анонс «1984», приключенческого симулятора выживания от первого лица, действие которого разворачивается во вневременной антиутопии Оруэлла, который выйдет на ПК в Steam. Играя за Уинстона Смита, вы должны тщательно спланировать свое тайное восстание против Большого Брата, избегая при этом подозрений Полиции Мыслей. Адаптация нарративным дизайнером Subnautica, Talos Principle и FTL.
«1984» — это отчасти симулятор ходьбы, отчасти приключение и отчасти игра на выживание. Каждый день вы ходите на работу, добываете ресурсы, необходимые для выживания, любыми средствами и ведете свой незаконный мятеж как можно более тайно. Ваши действия в основном основаны на оригинальной прозе Оруэлла, но у вас будет много возможностей сделать личные и диалоговые решения, которые изменят направление истории.
Особенности:
- Полностью реализованная 3D-антиутопия: исследуйте культовые места из Военно-воздушной Зоны №1, в том числе квартиру Уинстона, Министерство Правды и Комнату 101, отрендеренные в Unreal Engine 5.
- Выбор имеет значение: сжечь дневник, донести на товарищей, спасти себя.
- Полная аудиокнига: роман Оруэлла рассказывается во время игры.
- Геймплей на выживание: работайте, чтобы заработать свои пайки, торгуйте товарами первой необходимости, делайте все возможное, чтобы выжить.
"Каждый день вы ходите на работу, добываете ресурсы, необходимые для выживания"
Бумагу снегурочка и скобы для степлера?
p.s. "в основном основаны", "работайте, чтобы заработать" - перевод мне уже нравится.
"Каждый день вы ходите на работу, добываете ресурсы, необходимые для выживания, любыми средствами."
нахрена мне играть в мою же жизнь? 😥😥😥
Даже перевод Гоблина не спасет эту хрень...
Сделайте лучше симулятор выживания при коммунизме.