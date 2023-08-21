Анонсирован приключенческий симулятор выживания от первого лица "1984" по роману Джорджа Оруэлла ©

Состоялся анонс «1984», приключенческого симулятора выживания от первого лица, действие которого разворачивается во вневременной антиутопии Оруэлла, который выйдет на ПК в Steam. Играя за Уинстона Смита, вы должны тщательно спланировать свое тайное восстание против Большого Брата, избегая при этом подозрений Полиции Мыслей. Адаптация нарративным дизайнером Subnautica, Talos Principle и FTL.

«1984» — это отчасти симулятор ходьбы, отчасти приключение и отчасти игра на выживание. Каждый день вы ходите на работу, добываете ресурсы, необходимые для выживания, любыми средствами и ведете свой незаконный мятеж как можно более тайно. Ваши действия в основном основаны на оригинальной прозе Оруэлла, но у вас будет много возможностей сделать личные и диалоговые решения, которые изменят направление истории.

Особенности: