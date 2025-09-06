На VK Play вышел 2040World - экстракшен-шутер про борьбу корпораций

На VK Play состоялся выход 2040World — футуристичного экстракшен-шутера, где игроки сражаются за власть и деньги. Геймерам предстоит выживать на мегаструктуре и собирать полезный лут.
По сюжету 2040World главными героями выступают операторы-наемники, которые от лица корпораций исследуют таинственную Станцию. Объект был создан неизвестной высокоразвитой цивилизацией, поэтому привлекает внимание людей. Станция — гигантская мегаструктура с кучей биомов и различных локаций.
Геймерам предстоит исследовать ее секреты, собирать ресурсы и параллельно сражаться с местными обитателями и другими игроками. Разработчики 2040World обещают более 30 видов оружия, а также 5 классов на выбор. Экономика в игре динамичная и контролируется геймерами.
Опробовать 2040World можно здесь. Игра бесплатная, но без поддержки русского языка.
А в игре которая выглядит как игра из 1999 года , больше 20 фпс нет?
гвнопомойка vk судя по финансовым показателям и торжественному попаданию в топ убыточных конторок эту борьбу корпораций проиграла
ну будем честны, что в том же стиме подобных игр в сотни раз больше...
сравнивать две разные помойки в таком контексте достаточно сложно бро
Разработчикам настолько плевать на аудиторию, что даже на язык целевой аудитории не перевели, хахах, хотя казалось бы какие сложности... Зато доната туча.
Игроков за дойные коровы считают, желаю им получить то, что они заслуживают.