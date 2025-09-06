ЧАТ ИГРЫ
2040World 02.09.2025
Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От третьего лица
0 0 оценок

На VK Play вышел 2040World - экстракшен-шутер про борьбу корпораций

Borovik-rus Borovik-rus

На VK Play состоялся выход 2040World — футуристичного экстракшен-шутера, где игроки сражаются за власть и деньги. Геймерам предстоит выживать на мегаструктуре и собирать полезный лут.

По сюжету 2040World главными героями выступают операторы-наемники, которые от лица корпораций исследуют таинственную Станцию. Объект был создан неизвестной высокоразвитой цивилизацией, поэтому привлекает внимание людей. Станция — гигантская мегаструктура с кучей биомов и различных локаций.

Геймерам предстоит исследовать ее секреты, собирать ресурсы и параллельно сражаться с местными обитателями и другими игроками. Разработчики 2040World обещают более 30 видов оружия, а также 5 классов на выбор. Экономика в игре динамичная и контролируется геймерами.

Опробовать 2040World можно здесь. Игра бесплатная, но без поддержки русского языка.

Источник  
Комментарии: 5
Гена_хет-трик_Букин

А в игре которая выглядит как игра из 1999 года , больше 20 фпс нет?

2
Wolfenstein

гвнопомойка vk судя по финансовым показателям и торжественному попаданию в топ убыточных конторок эту борьбу корпораций проиграла

1
Borovik-rus

ну будем честны, что в том же стиме подобных игр в сотни раз больше...

Wolfenstein Borovik-rus

сравнивать две разные помойки в таком контексте достаточно сложно бро

Grentari

Разработчикам настолько плевать на аудиторию, что даже на язык целевой аудитории не перевели, хахах, хотя казалось бы какие сложности... Зато доната туча.
Игроков за дойные коровы считают, желаю им получить то, что они заслуживают.