На VK Play вышел 2040World - экстракшен-шутер про борьбу корпораций

На VK Play состоялся выход 2040World — футуристичного экстракшен-шутера, где игроки сражаются за власть и деньги. Геймерам предстоит выживать на мегаструктуре и собирать полезный лут.

По сюжету 2040World главными героями выступают операторы-наемники, которые от лица корпораций исследуют таинственную Станцию. Объект был создан неизвестной высокоразвитой цивилизацией, поэтому привлекает внимание людей. Станция — гигантская мегаструктура с кучей биомов и различных локаций.

Геймерам предстоит исследовать ее секреты, собирать ресурсы и параллельно сражаться с местными обитателями и другими игроками. Разработчики 2040World обещают более 30 видов оружия, а также 5 классов на выбор. Экономика в игре динамичная и контролируется геймерами.

Опробовать 2040World можно здесь. Игра бесплатная, но без поддержки русского языка.