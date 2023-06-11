20 Minutes Till Dawn - это еще одна "игра за копейки", дающая хорошую альтернативу Vampire Survivor ©

Почти все слышали о Vampire Survivors. Инди-игра дебютировала в 2022 году и сразу же завоевала сердца огромного количества игроков. Однако, вероятно, не все знают, что у игры недавно появился достойный соперник от flanne.



20 Minutes Till Dawn - это аркада в жанре shoot'em up. Задача игрока - выжить от нападения орды монстров, вдохновленных прозой Г.П. Лавкрафта, в течение положенных двадцати минут. Для этого необходимо выбрать одного из нескольких героев, обладающих уникальными характеристиками и способных владеть множеством различных видов оружия.



Работа flanne - относительно свежая игра (она дебютировала в полной версии только 8 июня), но уже успела обзавестись значительным числом поклонников. На момент написания этой новости игра имеет 20 490 отзывов в Steam, из которых более 92% (18 968) - положительные.



Несмотря на столь впечатляющие результаты, компания должна (по крайней мере, пока) признать превосходство Vampire Survivor не только по количеству рецензий, но и по числу активных игроков. Графики SteamDB показывают, что с момента выхода в 20 Minutes Till Dawn на пике популярности играли 3222 человека (у вышеупомянутого конкурента на данный момент более 6 000).





Тем не менее, 20 Minutes Till Dawn - очень интересная альтернатива Vampire Survivor. Особенно сейчас, когда вы можете приобрести аркаду с 20-процентной скидкой в Steam. Акция продлится до 15 июня.



Игра доступна для ПК и мобильных устройств iOS и Android.