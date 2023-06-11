Почти все слышали о Vampire Survivors. Инди-игра дебютировала в 2022 году и сразу же завоевала сердца огромного количества игроков. Однако, вероятно, не все знают, что у игры недавно появился достойный соперник от flanne.
20 Minutes Till Dawn - это аркада в жанре shoot'em up. Задача игрока - выжить от нападения орды монстров, вдохновленных прозой Г.П. Лавкрафта, в течение положенных двадцати минут. Для этого необходимо выбрать одного из нескольких героев, обладающих уникальными характеристиками и способных владеть множеством различных видов оружия.
Работа flanne - относительно свежая игра (она дебютировала в полной версии только 8 июня), но уже успела обзавестись значительным числом поклонников. На момент написания этой новости игра имеет 20 490 отзывов в Steam, из которых более 92% (18 968) - положительные.
Несмотря на столь впечатляющие результаты, компания должна (по крайней мере, пока) признать превосходство Vampire Survivor не только по количеству рецензий, но и по числу активных игроков. Графики SteamDB показывают, что с момента выхода в 20 Minutes Till Dawn на пике популярности играли 3222 человека (у вышеупомянутого конкурента на данный момент более 6 000).
Тем не менее, 20 Minutes Till Dawn - очень интересная альтернатива Vampire Survivor. Особенно сейчас, когда вы можете приобрести аркаду с 20-процентной скидкой в Steam. Акция продлится до 15 июня.
Игра доступна для ПК и мобильных устройств iOS и Android.
20 Minutes Till Dawn - это еще одна "игра за копейки", дающая хорошую альтернативу Vampire Survivor©
Почти все слышали о Vampire Survivors. Инди-игра дебютировала в 2022 году и сразу же завоевала сердца огромного количества игроков. Однако, вероятно, не все знают, что у игры недавно появился достойный соперник от flanne.
Тут не просто аркадный скролл-шутер, но и рогалик, элементов которого значительно больше, чем в тех же Вампирах. Не знаю, поиграл несколько часов и мне не зашла, как стилистически, так и в плане геймплея, там еще последним обновлением баланс сломали, может в релизной версии поправили.
Альтернативы в подобном жанре стали возникать, как грибы после дождя. Собирая все подряд в лукошко и пробуя можно получить нехилую интоксикацию, удалось вкусить несколько проектов. Они практически все на виду в стим и отличными отзывами, оно и не удивительно, ранний доступ, небольшие системные требования, приобретают их уже представляя чего хотят. Так вот больше всего запомнился Brotato, жду полную версию, чтоб пройти от и до. Как по мне -- лучшая альтернатива Вамрирам, на ближайшей распродаже еще и скидку небольшую сделают.
Ещёб она не была чёрно-белая...
На фоне успеха Vampire Survivor начинается клепание очередных мусорных игр.
На фоне чужого успеха начинается очередное нытье на ПГ. По каким меркам ты эти проекты в мусор записал, со своей колоколенки?
Отзывов там положительных и крайне положительных десятки тысяч, то есть купивших в разы больше. Прайс и системные требования крайне демократичные, и контента/геймплея на долгие часы. Выходят они в раннем доступе, без траты миллионов на маркетинг, можно ознакомиться и даже через фидбэк повлиять на разработку. Будет туфта, так никто ее не купит, потому что уже есть линейка схожих продуктов и высокая планка требования от желающих поиграть.
Данные игры позиционируются куда как честнее, не выдумывают то, чего нет, более доступны, с неплохим средним онлайном, не пытаются заискивать на ностальгии, эксплуатируя известную франшизу или создавая ремейки, не завлекают лозунгами и красочными трейлерами, не выходят с убогой оптимизацией по заоблачной цене. Шансов стать у них тем самым мусором, которого в стим тоже хватает, сделанного на коленке ради карточек, и нанести эмоциональный вред куда как меньше, чем у некоторых блокбастеров, особенно в этом году.
Это игра вышла раньше вампиров, так что подтери штаны...