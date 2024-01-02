Сегодня вы можете бесплатно получить рогалик 20 Minutes Till Dawn в Epic Games Store

В магазине Epic Games Store близится к завершению праздничная акция с подарками, но качественных игр по-прежнему становится больше. Место вчерашней 24-часовой раздачи Escape Academy в качестве заняла 20 Minutes Till Dawn. Её также можно забрать в течение 24 часов. Геймплей игры, разработанный Flanne, должен быть знаком каждому, кто играл в Vampire Survivors или аналогичную игру, предлагая простой, но увлекательный опыт выживания в жанре рогалик.

Выпущенная всего несколько месяцев назад, в июне 2023 года, игра 20 Minutes Till Dawn бросает на игрока бесконечные орды, чтобы проверить, смогут ли они продержаться ночь. Как и в других играх этого жанра, вам предоставляется возможность выбирать оружие, руны и специальные способности, а также их улучшения в течение каждого 20-минутного прохождения, подготавливая почву для получения весьма полезного опыта.