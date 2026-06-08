Агент 11 не один: сиквел Fights in Tight Spaces добавляет кооператив и новые карточные механики

Студия Ground Shatter представила продолжение своего хитового тактического декбилдера — 2 Fights in 2 Tight Spaces, и игра уже доступна в раннем доступе на PC через Steam по цене $11,04 (с последующим повышением до $12,99 после 17 июня). Сиквел явно не пытается скрыть свою родословную: это всё тот же стильный, пошаговый экшен с карточной системой, но теперь с заметно расширенными возможностями и кооперативным уклоном.

Если оригинал Fights in Tight Spaces ощущался как камерный шпионский фильм в формате пошаговой головоломки, то сиквел, судя по описанию, пытается раздвинуть стены буквально и метафорически. Теперь Агент 11 возвращается не один, а с союзниками, а сами бои становятся более «живыми» за счёт новых систем взаимодействия и расширенной тактики.

Главным нововведением стала полиморфная карточная система, которая позволяет трансформировать действия прямо по ходу боя. Это добавляет игре ту самую гибкость, которой часто не хватает жанру декбилдеров: теперь это не просто выбор карт, а постоянная адаптация под изменяющуюся ситуацию. В этом смысле проект выглядит как эволюция оригинала, а не простое повторение формулы.

Кооператив тоже заметно меняет восприятие игры. Онлайн-режим PvE позволяет работать в команде, координировать действия и подбирать награды, которые усиливают синергию группы. На фоне одиночного режима, где всё ещё доступен формат «одинокого агента», игра словно пытается угодить сразу двум аудиториям — и тем, кто любит холодный расчёт, и тем, кто предпочитает командную импровизацию.

Интересно, что разработчики снова идут по пути раннего доступа и открыто признают, что хотят активно развивать проект вместе с сообществом. И если учитывать успех первой части, такая стратегия выглядит скорее как осторожная уверенность, чем эксперимент.

В итоге 2 Fights in 2 Tight Spaces пока выглядит как редкий случай сиквела, который не просто расширяет идеи оригинала, а пытается сделать их более гибкими и «живыми». Осталось только понять, выдержит ли эта тесная, но стильная система давление более сложного дизайна.