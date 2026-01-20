2XKO: глобальный релиз нового файтинга и новый чемпион

Сегодня студия Riot Games выпустила полноценный релиз своего долгожданного командного проекта 2XKO на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра, известная в разработке как Project L, вышла из стадии раннего доступа на ПК и впервые стала доступна глобальной аудитории на всех платформах одновременно. Этот релиз ознаменовал начало первого официального сезона игры, который принёс с собой нового чемпиона, сезонный боевой пропуск и масштабное обновление.

Одним из главных преимуществ релиза стала полная кроссплатформенность: игроки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S могут сражаться друг с другом в одном матчмейкинге. Весь прогресс аккаунта, включая разблокированных чемпионов и косметику, синхронизируется между платформами. Riot Games уделила особое внимание сетевому коду, внедрив передовую технологию rollback netcode для максимально отзывчивого и честного онлайн-геймплея. Монетизация построена исключительно на косметических предметах, что не даёт платящим игрокам преимуществ в бою.

Riot Games с самого начала закладывает фундамент для серьёзной соревновательной сцены. Вместо создания собственной закрытой лиги, студия выбрала стратегию поддержки существующего сообщества файтингов (FGC). Уже в этом году стартует Competitive Series — серия из 20 санкционированных турниров по всему миру, включая 5 крупных мажоров. Первым таким событием станет Frosty Faustings в конце января. Такой подход показывает стремление разработчиков не просто выпустить игру, а вырастить вокруг неё живое и устойчивое комьюнити, что сулит 2XKO долгую и яркую будущность.

К стартовому сезону разработчики подготовили сюрприз — на арену выходит новый чемпион. Под прицелом Кейтлин, шерифа Пилтовера, вооружённая усовершенствованной гекстех-винтовкой. Её фирменный стиль — контроль пространства с помощью ловушек и точечные удары с огромной дистанции, позволяющие диктовать условия любой схватки. Полный набор способностей и тактики игры за этого героя уже доступны к просмотру в свежих роликах от Riot Games.