2XKO пополнит ростер сразу двумя чемпионами - Самира и Сетт выйдут на арену 27 октября

Riot Games объявила дату выхода сразу двух новых персонажей для бесплатного командного файтинга 2XKO по мотивам League of Legends. Самира и Сетт станут доступны игрокам 27 октября, расширив состав чемпионов перед дальнейшим развитием игры.

Самира была заявлена в качестве будущего персонажа ещё ранее, причём разработчики обещали добавить её до завершения текущего этапа разработки игры в декабре. Сетт же присоединился к планам команды значительно позже, поэтому их одновременный релиз станет заметным пополнением ростера.

2XKO строится вокруг боёв два на два. Игрок может самостоятельно управлять обоими чемпионами команды либо объединиться с другим человеком и разделить управление персонажами. Важную роль играют «Фьюзы» — специальные модификаторы, меняющие стиль игры и правила взаимодействия внутри команды.

Как и другие герои проекта, Самира и Сетт получат наборы приёмов, адаптированные под формат файтинга с учётом их способностей и образов из League of Legends. При этом 2XKO сохраняет ключевые черты командных сражений: смену персонажей, совместные атаки и необходимость координировать действия с напарником.

Помимо обычных матчей, в игре доступны рейтинговые, казуальные и приватные лобби, а сетевой код с откатом и античит призваны обеспечить стабильные онлайн-сражения. 2XKO уже доступна бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и PC.