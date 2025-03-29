2XKO запустится с неожиданно маленьким ростером - всего 10 персонажей вселенной LoL попадут на ринг в день релиза

Разработчики файтинга во вселенной League of Legends решили не тянуть кота за хвост. На днях они подтвердили, что на старте 2XKO (который раньше называли Project L) предложит игрокам всего лишь 10 персонажей. Среди них уже точно будут Ахри, Эко, Ясуо, Дариус, Иллаой, Браум и Джинкс. А вот Катерина, к примеру, не прошла испытание тестированием и в стартовый состав не попала.

Директор проекта Шон Ривера объяснил, что они просто хотят выпустить игру побыстрее, а не тянуть до бесконечности, пока накопят побольше персонажей. Их план такой: сначала выпустить то, что есть, а потом уже постепенно добавлять новых бойцов.

Кстати, совсем скоро — с 18 по 20 апреля — пройдёт очередное тестирование Alpha Lab, правда только в США, Канаде и Бразилии. А когда именно сама игра появится — до сих пор неизвестно.