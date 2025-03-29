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2XKO 2025 г.
Экшен, Файтинг
5.8 41 оценка

2XKO запустится с неожиданно маленьким ростером - всего 10 персонажей вселенной LoL попадут на ринг в день релиза

Lunersun Lunersun

Разработчики файтинга во вселенной League of Legends решили не тянуть кота за хвост. На днях они подтвердили, что на старте 2XKO (который раньше называли Project L) предложит игрокам всего лишь 10 персонажей. Среди них уже точно будут Ахри, Эко, Ясуо, Дариус, Иллаой, Браум и Джинкс. А вот Катерина, к примеру, не прошла испытание тестированием и в стартовый состав не попала.

Директор проекта Шон Ривера объяснил, что они просто хотят выпустить игру побыстрее, а не тянуть до бесконечности, пока накопят побольше персонажей. Их план такой: сначала выпустить то, что есть, а потом уже постепенно добавлять новых бойцов.

Кстати, совсем скоро — с 18 по 20 апреля — пройдёт очередное тестирование Alpha Lab, правда только в США, Канаде и Бразилии. А когда именно сама игра появится — до сих пор неизвестно.

-11
7
2XKO
2025 г.
Комментарии: 7
Ваш комментарий
samosan

Это же риот,все остальные персонажи будут отдельно продаваться.

4
fortuneismax

файтинги с 2015 be like: "ну мы еще 10 сезонов + потом выпустим вырезанного из игры контента"

0
Indigo Night

Ну например в мк и теккене он и правда ''вырезанный'' но тут-то делают всё с нуля. Никаких вопросов быть не может.

0
jax baron

ДНО

0
GrYnT101

Бред какой то игру так долго делают

0
Lu Meng

Ну логично, остальные будут добавляться постепенно.

0
Indigo Night

Только вы учитывайте, cколько будет комбинаций между персонажами тк играть тебе придётся за 2 и против 2.
Вот и считайте
1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 1+8 1+9 1+10
2+1 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7 2+8 2+9 2+10
3..........
4..........
5........
6.........
7..........
8.........
9.........
10.........
итого 90 комбинаций и у каждой разные комбо. Вот и думайте неожиданно мало это или достаточно, что бы поиграть до выхода следующего перса.

0