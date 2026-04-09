Акали ворвалась в бой: 2XKO получает нового героя и локальный кооп

Riot Games представила крупное обновление для 2XKO, добавив в ростер нового бойца — Акали. Персонаж, знакомый по League of Legends, был переработан с учётом особенностей файтинга, сохранив ключевые черты оригинала.

Акали стала самым быстрым героем в игре, делая ставку на агрессивный стиль и постоянное давление. Её мобильность и дымовая завеса позволяют неожиданно атаковать и проходить сквозь соперника, открывая пространство для эффектных комбинаций. При этом баланс достигается за счёт меньшего запаса здоровья.

Вместе с новым бойцом разработчики добавили режим локальной игры для двоих на одном устройстве. Он доступен в казуальных матчах и позволяет получать награды — кредиты, опыт и прогресс мастерства — независимо от исхода боя.

Обновление стало частью плана поддержки на 2026 год, в рамках которого 2XKO получит несколько контентных сезонов с новыми персонажами и режимами.