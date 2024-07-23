Файтинг 2XKO от Riot Games получит защиту от читеров в виде античита Vanguard, ранее применявшегося в Valorant

Разработчики из Riot Games подтвердили, что в их новом файтинге 2XKO будет применяться античит-система Vanguard, работающая на уровне ядра операционной системы. Об этом рассказал технический руководитель проекта Тони Кэннон в интервью VG247 на выставке Evo 2024.

По словам Кэннона, Vanguard эффективен в борьбе с различными видами читов, характерных для файтинг-игр:

Многие читы, которые мы видим в файтинг-играх, либо считывают входные данные, либо читают состояние игры, либо вводят свои данные. Они так или иначе модифицируют исполняемый файл игры. Vanguard очень хорош в борьбе с этим, верно? Это античит на уровне ядра, поэтому он может обнаруживать и предотвращать многие из этих действий.

Vanguard впервые появился в Valorant в 2020 году, а затем был добавлен в League of Legends. Однако его использование вызвало споры среди игроков из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью и технических сложностей, связанных с работой на уровне ядра системы.

Отвечая на вопросы о безопасности, Кэннон заверил, что Riot Games не собирает личные данные пользователей:

Vanguard работает на уровне ядра, но мы не собираем информацию об игроках, не читаем заголовки приложений... Мы не собираем эту информацию и не отправляем её. Наш античит целенаправленно ищет читы и предотвращает попытки вмешательства в исполняемый файл 2XKO.

Технический руководитель признал, что использование античита на уровне ядра требует определённого доверия к разработчикам, но подчеркнул, что это необходимо для эффективной борьбы с современными читами.