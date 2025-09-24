Файтинг 2XKO с героями League of Legends наконец-то выходит в публичный доступ, но пока только для ПК

Почти шесть лет ожидания, несколько переименований и закрытых тестов — и вот, наконец, у фанатов появился повод выдохнуть. Студия Riot объявила, что тэговый файтинг 2XKO (ранее Project L) выходит в ранний доступ уже 7 октября. Никаких инвайтов и форм — клиент сможет скачать любой желающий, но пока только на ПК. Консольные версии для PS5 и Xbox Series X|S, участвовавшие в бете 2024 года, останутся «за бортом» на старте — сроки мультиплатформенного релиза пока остаются неизвестными.

Старт раннего доступа обозначен как «Сезон 0» и совпадёт с появлением десятого чемпиона. Кто это будет — Riot не раскрывает, но после недавнего датамайна боевого пропуска с изображениями Браума, Ясуо, Дариуса и… Тимо разработчики лишь иронично отреагировали в соцсетях, не опровергнув догадки сообщества. Как минимум, новый персонаж будет играбелен с первого дня.

Riot также подтвердила, что все разблокированные в раннем доступе предметы, чемпионы и награды мастерства сохранятся к полноценному релизу. На 2026 год намечена дорожная карта из пяти сезонных обновлений — каждое принесёт нового бойца и набор косметики. Это должно заметно уплотнить ростер, который для тэгового файтинга на старте выглядит скромно.

Параллельно 2XKO начинает пробивать дорогу на турнирной сцене. Игра дебютирует на EVO France всего через несколько дней после запуска раннего доступа, а Riot добавит призовые ещё на 22 предстоящих турнира. При этом компания подчёркивает, что события остаются за желанием комьюнити, а они лишь помогают с организацией ивентов и финансированием.

Для тех, кто ждал «того самого» файтинга по League of Legends ещё со времён первого анонса, многолетняя «пытка ожиданием» наконец подходит к концу — уже в октябре оценить 2XKO смогут все игроки на ПК. Консолям остаётся подождать как минимум до конца этого года.