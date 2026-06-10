Патч 1.2.3 для 2XKO добавил в игру Сенну, Треша и премиальные пляжные облики

Компания Riot Games представила летнее обновление для файтинга 2XKO, которое привнесло в игру откровенные купальные костюмы для ключевых персонажей. Облики разделили на два набора — дневной Pool Party и более премиальный вечерний Pool Party Nights.

Свои пляжные наряды получили Ари, Кейтлин, Дэриус, Браум, Джинкс и Сенна. Это косметическое обновление вышло вместе с масштабным патчем 1.2.3 от 9 июня 2026 года. Помимо платных скинов, обновление добавило в игру новых чемпионов — Сенну и Треша, одиночный PvE-режим The Climb и праздничное внутриигровое событие.

Платные наборы мгновенно спровоцировали волну критики со стороны фанатов из-за высокой цены: мегабандлы с легендарными обликами обойдутся примерно в $20 за каждый. Чтобы смягчить недовольство, Riot Games предложили бесплатные альтернативы. Например, скин Pool Party Senna станет эксклюзивной наградой для всех участников и зрителей турнира Evo 2026 в Лас-Вегасе.

Для тех, кто не планирует тратить реальные деньги, с 29 июня по 20 июля 2026 года пройдет бесплатное внутриигровое событие. В этот период в казуальных лобби станут доступны тематические миссии и активности. Выполняя эти задания, игроки смогут открыть праздничные хрома-расцветки, элементы для настройки профиля, аватары и эксклюзивные стикеры без дополнительных вложений.