Riot признала, что 2XKO нужны были сотни тысяч или даже миллионы игроков в месяц для продолжения поддержки

Сооснователь Riot Games Марк Меррилл рассказал, насколько высокую планку по аудитории компания установила для 2XKO. По его словам, файтингу требовались «сотни тысяч, если не миллионы» активных игроков в месяц, чтобы затраты на разработку и дальнейшую поддержку имели смысл.

Меррилл признал, что 2XKO понравилась части аудитории, но игроков оказалось недостаточно для задуманной модели долгосрочного сервиса. В итоге Riot решила прекратить активную разработку после декабря 2026 года, вернуть деньги покупателям и оставить только поддержку онлайн-режима.

По словам руководителя, одной из проблем проекта стало отсутствие единой стратегии внутри Riot, что привело к разногласиям в руководстве и команде. Дополнительным фактором стал выход Street Fighter 6 в 2023 году. Изначально Riot рассчитывала, что 2XKO сможет занять заметную долю аудитории файтингов, однако за годы разработки ситуация на рынке изменилась.

Меррилл считает, что если бы игра вышла значительно раньше Street Fighter 6, она могла бы сильнее повлиять на жанр. При этом он прямо признал ответственность Riot за сложившуюся ситуацию, заявив, что компании не удалось привлечь аудиторию, необходимую для запланированной модели поддержки.

Особенно показательной выглядит разница в требованиях к аудитории. Даже Street Fighter 6, одного из крупнейших современных файтингов, в среднем одновременно играют десятки тысяч пользователей Steam, тогда как 2XKO, по словам Меррилла, требовала аудиторию уже в сотни тысяч или миллионы активных игроков в месяц.