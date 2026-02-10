Riot сократила около 80 сотрудников вскоре после релиза файтинга 2XKO

Всего через три недели после официального запуска файтинга 2XKO во вселенной League of Legends компания Riot Games провела волну сокращений. По данным Game Developer, под увольнения попали примерно 80 сотрудников команды проекта.

Исполнительный продюсер Том Кэннон объяснил решение изменением стратегии развития игры. По его словам, несмотря на сильную поддержку со стороны преданной аудитории, общий уровень вовлечённости оказался недостаточным для поддержания текущего масштаба команды в долгосрочной перспективе.

«Мы перестраиваем команду, чтобы дать 2XKO более устойчивый путь вперёд», — заявил Кэннон, подчеркнув, что это не оценка качества работы сотрудников и не сигнал о закрытии проекта.

Riot пообещала помочь уволенным сотрудникам с трудоустройством внутри компании, а в случае невозможности — предоставить как минимум шесть месяцев компенсационных выплат. Однако один из бывших разработчиков сообщил, что узнал об увольнении всего за 30 минут до выхода.

Несмотря на сокращения, Riot заверяет, что продолжит развитие 2XKO и будет информировать сообщество о дальнейших шагах.