Riot выводит 2XKO на арену: файтинг по League of Legends выйдет из раннего доступа в конце января

Riot Games объявила дату полноценного релиза своей первой файтинг-игры — 2XKO официально покинет ранний доступ 20 января 2026 года. Бесплатный проект выйдет одновременно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, открыв двери для широкой консольной аудитории. Анонс прозвучал в трейлере, который вскоре после публикации был скрыт, однако ключевые детали уже подтверждены.

Игра находилась в раннем доступе на ПК с октября 2025 года и за это время успела привлечь внимание фанатов League of Legends и соревновательных файтингов. В основе 2XKO лежат командные бои формата «два на два»: игрок может управлять сразу двумя чемпионами или объединиться с напарником. Механика «Синергий» позволяет менять правила боя прямо по ходу матча, добавляя тактическую глубину.

На арену выходят знакомые герои из вселенной Рунтерры, получившие полностью переработанные наборы приёмов, адаптированные под жанр файтингов. Проект делает ставку на современную 2D-графику, динамичный саундтрек и развитую онлайн-инфраструктуру с rollback netcode и защитой от читеров.

Полноценный релиз совпадёт со стартом нового игрового сезона Riot — символичный момент, который подчёркивает амбиции студии и её стремление сделать 2XKO новым столпом своей экосистемы.