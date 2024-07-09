Щит и усы наготове: создатели League of Legends представили Браума в новом трейлере файтинга 2XKO

Riot Games продолжает раскрывать карты своего грядущего файтинга 2XKO, представив нового бойца — Браума, знакомого поклонникам League of Legends. Этот персонаж, известный своим внушительным телосложением и не менее впечатляющим щитом, готов перенести свою мощь из полей сражений MOBA на арены файтинга.

Разработчики подробно рассказали, как будет играться Браум в 2XKO. Главной особенностью персонажа, как и ожидалось, стал его огромный щит. Этот предмет не только определяет внешний вид Браума, но и лежит в основе всех его боевых приёмов.

Браум хорошо подходит для защиты и ответных ударов. Его сильные стороны проявляются в нескольких направлениях. Он отлично прерывает атаки врагов. Кроме того, Браум лучше всех блокирует урон. Ещё одна его особенность — создание удобных моментов для совместных атак с напарником. Интересно, что при использовании некоторых приёмов щит Браума покрывается льдом, делая его особые атаки сильнее.

Скоро игроки сами смогут попробовать Браума в деле. С 8 по 19 августа Riot Games проводит «домашний плейтест» — пробную версию 2XKO для ограниченного круга игроков. Правда, поучаствовать смогут только жители семи стран: США, Канады, Великобритании, Франции, Бразилии, Японии и Мексики. Тестирование пройдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Хотя полная версия 2XKO выйдет только в 2025 году, разработчики не собираются держать фанатов в неведении. Скорее всего, Riot Games продолжит постепенно рассказывать о новых бойцах, чтобы игроки не теряли интерес к проекту.