В командном файтинге 2XKO можно будет подраться за безумную Джинкс из League of Legends

Riot Games продолжает знакомить игроков со своим файтингом 2XKO. На этот раз разработчики представили геймплейный трейлер, где показали в действии Джинкс — одну из самых ярких героинь вселенной League of Legends и сериала «Аркейн».

Напоминаем, что этот файтинг будет условно-бесплатным и рассчитан на командные сражения формата 2 на 2. До релиза, правда, ещё далековато — игра появится только в 2025 году на ПК и консолях текущего поколения. Зато уже сейчас поклонники вселенной могут записаться на будущее тестирование 2XKO, чтобы одними из первых опробовать новинку в деле. А ещё можно посмотреть второй сезон сериала «Аркейн».