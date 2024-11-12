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2XKO 2025 г.
Экшен, Файтинг
5.7 38 оценок

В командном файтинге 2XKO можно будет подраться за безумную Джинкс из League of Legends

Lunersun
Новости

Riot Games продолжает знакомить игроков со своим файтингом 2XKO. На этот раз разработчики представили геймплейный трейлер, где показали в действии Джинкс — одну из самых ярких героинь вселенной League of Legends и сериала «Аркейн».

Напоминаем, что этот файтинг будет условно-бесплатным и рассчитан на командные сражения формата 2 на 2. До релиза, правда, ещё далековато — игра появится только в 2025 году на ПК и консолях текущего поколения. Зато уже сейчас поклонники вселенной могут записаться на будущее тестирование 2XKO, чтобы одними из первых опробовать новинку в деле. А ещё можно посмотреть второй сезон сериала «Аркейн».

На Netflix стартовал финальный сезон анимационного сериала "Аркейн"
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2XKO
2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
DarkAdam

Впервые я узнал об имени Джинкс из сериала Доктор Кто, там транса зовут Джинкс, теперь это имя ассоциируется у меня с трансом

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