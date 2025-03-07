ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
33 Immortals 18.03.2025
Экшен, Мультиплеер, Вид сверху, Кооператив
5.8 13 оценок

Дорожная карта раннего доступа 33 Immortals включает в себя новый мир, врагов, систему испытаний и многое другое

butcher69
Новости

Игра 33 Immortals от Thunder Lotus Games выйдет в ранний доступ 18 марта, и подписчики Game Pass смогут погрузиться в неё в первый же день. Но что нас ждёт в будущем?

Команда разработчиков представила дорожную карту с планами на ближайшие обновления. Весной в игре появятся новые опции доступности, улучшения графики, перепривязка элементов управления и важные исправления для улучшения стабильности. Также будут обновлены баланс, VFX и пользовательский интерфейс.

Летом игроки смогут испытать систему Ordeal, новые подвиги, приватные сессии и даже возможность спускаться после подъема. Осенью разработчики готовят большое обновление, которое добавит новый мир Paradiso, дополнительные подвиги, монстров и нового босса.

Игра будет доступна на Xbox Series X/S через Game Preview и на ПК. Следите за новыми обновлениями, так как игра продолжает активно развиваться!

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий