Кооперативный roguelike-экшен 33 Immortals выйдет в ранний доступ 18 марта

После переноса на 2025 год кооперативный roguelike-экшен 33 Immortals готовится к релизу в раннем доступе. Разработчик Thunder Lotus подтвердил, что игра выйдет 18 марта на Xbox Series X/S и PC. На ПК она будет доступна только через Epic Games Store и Microsoft Store — без поддержки Steam.

33 Immortals предлагает мультиплеерные рейды на 33 игрока, вдохновленные «Божественной комедией» Данте. Каждое прохождение включает рандомизированных боссов и врагов, а система кастомизации предлагает сотни комбинаций для персонажей.

Разработчики пока не раскрыли, как долго игра пробудет в раннем доступе. Однако она будет доступна в Game Pass с первого дня.