Thunder Lotus Games анонсировала экшен-рогалик 33 Immortals для Xbox Series и ПК ©

Thunder Lotus Games, студия Jotun, Sundered и Spiritfarer, анонсировала 33 Immortals для Xbox Series и ПК (Epic Games Store, Microsoft Store). Он выйдет в раннем доступе в 2024 году по цене 29,99 долларов, а также будет доступен через Xbox Game Pass.

33 Immortals — это амбициозный экшн-рогалик для 33 игроков, который предлагает игрокам «сразиться с гневом Божьим» в «скудной, подлой квинтэссенции рейдового опыта MMO».

В 33 Immortals игроки — проклятые души, восставшие против окончательного Божьего суда. Быстрый и плавный подбор игроков в игре запускает 33 игрока в энергичные совместные рейды в стиле roguelike, в радикально оптимизированном переосмыслении многопользовательского онлайн-приключения, которое Thunder Lotus окрестил «захват и рейд». Игроки оптимизируют свои сборки в соответствии со своим стилем игры, смешивая и подбирая оружие, перки и постоянные улучшения, чтобы неуклонно повышать шансы своего восстания противостоять гневу Бога. Прежде всего, 33 Immortals активно поощряет игроков сотрудничать на протяжении всего прохождения, чтобы гарантировать, что самая большая и самая сильная группа выживет перед вражескими ордами и победит в захватывающих битвах с боссами.