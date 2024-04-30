Трейлер игрового процесса 33 Immortals раскрывает Люцифера, первого босса игры

Присоединяйтесь к бессмертному восстанию против Божьего суда в 33 Immortals — кооперативном «рогалике» для 33 игроков. Играйте за проклятую душу, которая не согласна с приговором о вечном наказании. Сражайтесь с полчищами монстров и гигантскими боссами, используя свои навыки и тактику. Сотрудничайте с другими игроками, чтобы выжить в жестоком загробном мире и добиться вечной жизни.

33 Immortals — это уникальная игра, которая сочетает в себе элементы MMO и «рогалика». Вы сможете быстро и легко подключаться к рейдам, где вас ждут разнообразные задания и испытания. Каждый рейд будет отличаться от предыдущего, благодаря случайной генерации врагов, препятствий и наград. Вы сможете подбирать различное оружие, усиленное грехами и добродетелями, а также развивать свою душу, получая постоянные улучшения.

Вас ждёт история, вдохновлённая литературным шедевром Данте Алигьери — «Божественной комедией». Вы должны быть готовы к любым трудностям и не терять надежды на то, что вы одолеете всех своих врагов.