Трейлер игрового процесса 33 Immortals раскрывает Люцифера, первого босса игры

Анонсированный на прошлогодней выставке Xbox Games Showcase, кооперативный экшен-рогалик 33 Immortals от Thunder Lotus выглядел захватывающей перспективой каждый раз, когда его демонстрировали, и во время недавней презентации ID@Xbox разработчик предложил еще раз взглянуть на предстоящий экшен.
Новый трейлер геймплея проливает свет на Люцифера, первого босса, с которым игроки столкнутся в 33 Immortals. Находящееся в Инферно, первой локации игры, массивное демоническое трехголовое существо имеет уязвимое место в сердце, но также может похвастаться множеством собственных разрушительных атак, а это означает, что игрокам придется хорошо взаимодействовать, чтобы победить его.
33 Immortals выйдет в раннем доступе для Xbox Series X/S и ПК где-то в этом году, а также будет доступна в Game Pass. Закрытое бета-тестирование игры также будет доступно с 24 мая по 2 июня.