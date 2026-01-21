Восстание расширяется: кооперативный экшен-рогалик 33 Immortals доберётся до Steam летом 2026 года

Студия Thunder Lotus Games объявила, что кооперативная рогалик-экшен игра 33 Immortals выйдет в Steam летом 2026 года. До этого проект с марта 2024 года доступен в раннем доступе на Xbox Series и ПК через Epic Games Store и Microsoft Store, а также входит в подписку Game Pass. Пока разработчики не уточняют, сохранит ли версия для Steam статус раннего доступа на момент релиза.

По словам креативного директора студии Стефана Ложье, выход в Steam станет важным этапом в развитии игры. За время существования в раннем доступе 33 Immortals заметно эволюционировала благодаря пяти крупным обновлениям и активному взаимодействию с сообществом. Разработчики подчёркивают, что именно отклики игроков помогли проекту вырасти и сформировать его нынешний облик.

С момента запуска 33 Immortals привлекла более миллиона игроков. Все ключевые улучшения, добавленные за время раннего доступа, включая новый контент, игровые механики и изменения качества жизни, войдут в версию для Steam. Таким образом, релиз на платформе Valve предложит самую актуальную и насыщенную версию кооперативного экшена, став следующим шагом в долгосрочной поддержке проекта и расширении его аудитории.