Мрачная визуальная новелла 39D получила новый трейлер - история приведёт героев в заброшенный военный комплекс

Разработчик из команды Bulbion представил новый трейлер 39D — мрачной визуальной новеллы с монохромной графикой и историей о загадочном военном объекте. Ролик знакомит с атмосферой проекта и завязкой сюжета, в котором попытка разобраться в обстоятельствах смерти близкого человека приводит героев к куда более пугающей тайне.

Главный герой по имени Миша после загадочной гибели брата отправляется вместе с лучшим другом на территорию 39D — секретного военного испытательного комплекса. Официальное объяснение произошедшего не даёт ответов на вопросы, поэтому молодые люди надеются самостоятельно докопаться до правды. Однако за бетонными стенами объекта их ждёт нечто гораздо страшнее, чем они могли предположить.

По словам разработчика, история будет разделена на четыре главы, посвящённые разным персонажам, которых связывает одно происшествие. При этом повествование не ограничится одной сюжетной линией: каждая часть позволит взглянуть на общую загадку с другой стороны.

На момент выхода игры будет доступна первая глава под названием «Братские узы», которая познакомит игроков с основными событиями и заложит фундамент дальнейшей истории. Вторая глава — «Стражи» — должна появиться ближе к концу 2026 года. Сроки выхода оставшихся частей пока не уточняются.

Попробовать 39D можно уже сейчас: в Steam доступна короткая демоверсия. Новый трейлер позволяет оценить визуальный стиль и настроение проекта, однако насколько удачно разработчик сумеет раскрыть центральную загадку и связать между собой истории четырёх героев, станет понятно после выхода полной первой главы.