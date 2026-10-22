Третью игру в серии Parasite Eve - The 3rd Birthday - переносят на ПК с помощью статической рекомпиляции

The 3rd Birthday, третья игра в серии Parasite Eve, спустя более 15 лет после выхода на PSP обзаводится нативным портом для Windows. Энтузиаст BasedYuki переносит игру на ПК при помощи статической рекомпиляции — без необходимости запускать её через PPSSPP или другой эмулятор.

Разработчик преобразует оригинальный MIPS-код PSP-версии в C, после чего тот компилируется вместе со специально созданным runtime в обычное Windows-приложение. Таким образом, игровая логика исполняется как нативный ПК-код.

Проект пока остаётся в разработке, но уже позволяет запустить игру с самого начала и пройти первые миссии. Работают меню, ролики, музыка, озвучка, звуковые эффекты, сохранения и загрузка.

За графику отвечает нативный Vulkan-рендерер, позволяющий значительно увеличить внутреннее разрешение по сравнению с оригинальной PSP-версией. Есть и режим 60 FPS, хотя сама игровая логика продолжает работать при 30 FPS, а дополнительные кадры создаются при помощи GPU-интерполяции.

Ещё одним важным улучшением стало современное управление. Порт поддерживает контроллеры Xbox, PlayStation и другие геймпады через SDL3, а также клавиатуру. Кроме того, добавлено полноценное twin-stick управление: левый стик отвечает за движение Айи Бреа, а правый — за камеру и прицеливание. На оригинальной PSP с одним аналоговым стиком такой схемы не было.

Готового пользовательского релиза пока нет — текущую версию необходимо самостоятельно собирать из исходного кода. Для запуска также потребуется собственный образ американского издания The 3rd Birthday с идентификатором ULUS10567.

The 3rd Birthday вышла на PSP в 2010 году в Японии и в 2011-м на Западе. Игра продолжила историю Айи Бреа, но вместо пошаговых и survival-horror элементов предыдущих частей сделала ставку на экшен от третьего лица.

Если проект удастся довести до конца, бывший PSP-эксклюзив фактически получит полноценную современную ПК-версию — с нативным исполнением кода, Vulkan, высоким разрешением и улучшенным управлением.