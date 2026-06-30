В Steam появилась страница изометрического ролевого экшена 3Souls

Разработчики из студии Next Genuim открыли в сервисе Steam официальную страницу своего нового проекта - изометрического ролевого экшена 3Souls. Релиз игры запланирован на 2027 год.

Сюжет игры рассказывает о 3 братьях, чьи судьбы оказались тесно связаны в попытке выжить и раскрыть тайны исчезнувшей экспедиции Магического Правительства. Корабль героев терпит крушение на подлете к Покинутым Островам - парящему в воздухе архипелагу, где древние руины соседствуют с магическими аномалиями и забытыми технологиями. Игровой процесс предлагает взять под управление Адриана, вооруженного тяжелым молотом, а также 2 его братьев, чьи души оказались заключены в механические тела - тяжелого Меха и быстрого Дрона. Персонажам необходимо собирать информацию о судьбе предыдущей группы исследователей и попытаться спасти мир Альдмериум от гибели.

Каждый из 3 персонажей обладает уникальным стилем ведения боя и перемещения, что меняет игровой процесс в зависимости от выбранного героя. Адриан полагается на сокрушительные удары молотом, Мех использует грубую силу для прорыва через группы противников, а маневренный Дрон способен быстро перемещаться и обходить опасные ловушки. Важной частью игрового процесса станет развитие собственного лагеря на Покинутых Островах. Сбор ресурсов и улучшение этого убежища позволят превратить заброшенные руины в укрепленный форпост, где герои смогут восстанавливать силы после сражений и помогать выжившим союзникам.

Разработчики делают акцент на иммерсивной боевой системе, завязанной на физике и инерции. В сражениях ключевую роль играют траектория, скорость движения и расчет времени для нанесения ударов. Противники в 3Souls обладают индивидуальными паттернами поведения, маневрируют и атакуют группами, что требует от игрока подбора тактики под каждый тип врагов. Кроме того, исследование архипелага потребует принятия непростых решений, которые повлияют на развитие сюжета и судьбу ключевых персонажей.

Игра будет поддерживать 11 языков, включая русскую. Разработчики также опубликовали системные требования проекта. Для запуска игры на минимальных настройках потребуются процессор уровня AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-10100, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 580. Рекомендованные требования включают процессор AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT. На накопителе игра займет около 30 ГБ свободного места.