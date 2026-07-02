Духовный наследник 428: Shibuya Scramble собрал $60 тысяч за час - фанаты вновь доказали интерес к культовой серии

Духовный наследник 428: Shibuya Scramble продолжает уверенно привлекать внимание поклонников. Разработчики Shibuya Scramble Stories сообщили, что второй этап краудфандинговой кампании преодолел стартовую цель в 10 миллионов иен (около 62 тысяч долларов) всего за 62 минуты после запуска. На момент публикации сумма сборов уже превысила 20 миллионов иен, а первый этап кампании продлится до 31 июля.

Необходимость во втором раунде финансирования возникла из-за высокого спроса: часть вознаграждений первой кампании быстро закончилась. По словам режиссёра Джиро Исии, запуск пришлось перенести из-за технических и финансовых сложностей с предыдущей платформой, после чего проект переехал на Campfire.

Сейчас команда Skeleton Crew Studio намерена направить дополнительные средства на улучшение звукового сопровождения и завершение подбора актёрского состава. При этом разработчики решили разделить кампанию на два этапа: второй стартует только после успешного завершения первого, что должно снизить финансовые риски.

Среди наград для спонсоров вновь доступны необычные бонусы — например, возможность появиться в игре в роли статиста или добавить собственный текст в раздел игровых подсказок. Награды обеих кампаний не пересекаются, поэтому участники первого сбора ничего не теряют.

Shibuya Scramble Stories создаётся при участии Джиро Исии, Фумио Китагами, Косея Амано и других авторов оригинальной 428: Shibuya Scramble. Столь быстрый успех нового сбора показывает, что интерес к интерактивным визуальным новеллам с живыми актёрами по-прежнему остаётся высоким даже спустя годы после выхода культовой игры.