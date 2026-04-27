Авторы VA-11 Hall-A делают ставку на экшен: .45 Parabellum Bloodhound выйдет в 2026 году

Студия Sukeban Games раскрыла релизное окно киберпанк-экшена .45 Parabellum Bloodhound — игра выйдет летом или осенью 2026 года. Вместе с этим разработчики показали новый трейлер, где впервые можно более полно оценить геймплей и атмосферу проекта.

Главное отличие от прошлых работ команды заметно сразу. Если VA-11 Hall-A строилась на диалогах и медитативной подаче, то .45 Parabellum Bloodhound уходит в сторону динамичного экшена с тактическими элементами. Судя по ролику, бои сочетают реальное время с продуманным позиционированием, что выглядит как попытка найти баланс между скоростью и контролем.

В центре истории — Рейла, бывшая оперативница с репутацией «машины для убийств». Сюжет подаётся не как классическая история мести, а скорее как личная драма: героиня возвращается к насилию, чтобы справиться с внутренним кризисом. Это типичный для студии подход — даже в более «громком» жанре они явно не отказываются от сильного нарратива.

Пока проект выглядит как рискованный, но логичный шаг вперёд. Sukeban Games пытается выйти за пределы привычной формулы и проверить себя в новом жанре. Вопрос в том, удастся ли им сохранить глубину VA-11 Hall-A, не потеряв при этом в геймплейной динамике.