Дебютный трейлер .45 Parabellum Bloodhound демонстрирует новую игру создателей VA-11 Hall-A

Создатели VA-11 Hall-A, компания Sukeban Games, выпустили дебютный трейлер своего нового проекта .45 Parabellum Bloodhound, и он выглядит именно так странно и необычно, как вы и ожидали.

Проект .45 Parabellum Bloodhound был впервые представлен Sukeban Games в начале этого месяца. Разработчик выложил проект вместе с множеством GIF и изображений, демонстрирующих его эстетику.

Теперь, однако, появился первый трейлер игры, дающий нам представление об игре, которая, похоже, вдохновлена не только классической хоррор-RPG на выживание Parasite Eve от Square Enix, но и культовым хитом Killer7 от Suda51.

Новый трейлер демонстрирует игру со стильной графикой в стиле PS1 и художественным стилем, напоминающим аниме 90-х годов (в лучшем смысле этого слова, конечно).

К сожалению, мы не знаем ни даты выхода, ни сроков выхода .45 Parabellum Bloodhound; еще во время анонса Sukeban заявила, что игра будет закончена, когда будет готова, так что может пройти немало времени, прежде чем мы сможем в нее поиграть.

Кроме того, именно на этом проекте Sukeban решила сосредоточить свои силы, а это значит, что дата выхода N1RV Ann-A, которую вы так долго ждали, скорее всего, тоже не наступит в ближайшее время.