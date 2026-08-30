Побег из лаборатории будущего: В Steam вышла демоверсия мрачной антиутопии 4:AM

Независимая студия Dark Zone объявила о выпуске публичной демоверсии своего дебютного проекта под названием 4:AM, которая уже сейчас доступна для скачивания всем пользователям цифрового магазина Steam. Игра предлагает погрузиться в жестокую атмосферу недалекого будущего, где привычный мир оказался полностью поглощен таинственной и пугающей угрозой, известной как «Желтизна». Разработчики отмечают, что данный релиз является чрезвычайно важной вехой в истории команды, поскольку это их самая первая игра, создаваемая в рамках молодой студии.

Сюжетная линия демоверсии знакомит игроков с главной героиней по имени Айла, которая много лет провела в качестве подопытной в секретном научном комплексе, но сумела совершить дерзкий побег. Оказавшись на свободе, девушка понимает, что она совершенно одинока, находится в постоянном розыске и совершенно не способна дать прямой физический отпор своим вооруженным преследователям. Чтобы выжить на опасных улицах мегаполиса будущего, героине придется постоянно прятаться в тени, скрытно перемещаться мимо патрулей и внимательно анализировать каждый шаг.

Атмосфера безысходности, минималистичный визуальный стиль и общая концепция игрового процесса делают новинку сильно похожей на культовый мрачный платформер Little Nightmares. Ключевой особенностью геймплея здесь также станет решение различных пространственных головоломок и взаимодействие с окружением, но с использованием специального высокотехнологичного гаджета под названием N.O.D.E. Авторы подчеркивают, что представленная ознакомительная версия призвана продемонстрировать геймерам базовые механики скрытности и общее художественное направление проекта.

Точную дату полноценного релиза на персональных компьютерах команда из Dark Zone пока не раскрывает, однако проект уже можно добавить в личный список желаемого на площадке Valve.