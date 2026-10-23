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4:AM 10.12.2026
Адвенчура, Логические, Стелс, Инди, Платформер, Киберпанк
7.5 4 оценки

Свет убивает, а спасение зависит от хитрости - мрачное приключение 4:AM выйдет 10 декабря

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Авторы 4:AM представили трейлер с датой выхода мрачного кинематографичного стелс-приключения. Ролик демонстрирует антиутопию недалёкого будущего, смертельный свет, скрытное перемещение и решение загадок.

Главная героиня Айла пытается выбраться из мира, разрушенного Жёлтым. Ей предстоит наблюдать за окружением, прятаться, убегать и искать собственный путь к спасению.

Ключевой механикой станет копирование предметов из окружения: способность поможет адаптироваться к опасностям и находить выход под давлением.

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