Свет убивает, а спасение зависит от хитрости - мрачное приключение 4:AM выйдет 10 декабря

Авторы 4:AM представили трейлер с датой выхода мрачного кинематографичного стелс-приключения. Ролик демонстрирует антиутопию недалёкого будущего, смертельный свет, скрытное перемещение и решение загадок.

Главная героиня Айла пытается выбраться из мира, разрушенного Жёлтым. Ей предстоит наблюдать за окружением, прятаться, убегать и искать собственный путь к спасению.

Ключевой механикой станет копирование предметов из окружения: способность поможет адаптироваться к опасностям и находить выход под давлением.