Студия Bad Robot Games объявила дату следующего закрытого бета-тестирования 4:LOOP — кооперативного шутера на четверых, в котором выжившим предстоит дать отпор инопланетным захватчикам. Испытания начнутся 10 декабря, а желающие принять участие уже могут оставить заявку. Игра разрабатывается для PC и PlayStation 5.

Действие 4:LOOP разворачивается после катастрофы, уничтожившей почти всё человечество. Огромный инопланетный корабль появился над Землёй и выпустил луч Медузы, превративший в стекло 99,99% населения планеты. Главный герой оказывается среди немногих выживших и в итоге обнаруживает потерпевший крушение корабль пришельцев. На его борту находится телепорт, с помощью которого люди получают возможность атаковать захватчиков и попытаться спасти человечество.

Игра представляет собой кооперативный рогалик-шутер от третьего лица. В распоряжении команды окажутся необычное оружие и устройства, включая прибор для воссоздания погибших товарищей. Главная цель — уничтожить материнский корабль пришельцев, но путь к ней каждый раз будет отличаться.

Директор проекта, один из создателей Left 4 Dead, выделяет три основы игрового процесса: командное взаимодействие, комбинирование предметов и импровизацию. Вместо заранее заданных маршрутов игроков ждут открытые пространства со случайными заданиями и точками выхода. При каждом запуске меняются место появления команды, цели и расположение выхода с карты.

За успешное выполнение миссий участники получают возможность выбрать один из трёх предметов. Оружие, устройства и противники спроектированы так, чтобы взаимодействовать между собой, создавая неожиданные ситуации. Постепенно команда собирает собственные комплекты снаряжения и может искать нестандартные способы решения задач, экспериментируя с комбинациями.

При создании кооператива разработчики опирались на опыт Left 4 Dead. В 4:LOOP появятся ИИ-директор, процедурное наполнение окружения, механики спасения и оживления напарников. По словам руководителя проекта, команда также учла отзывы участников предыдущих бета-тестов и подготовила множество улучшений к декабрьским испытаниям.

Разработчик рассказал и о личных источниках вдохновения: среди его любимых игр — Helldivers 2, ARC Raiders, Slay the Spire 2 и оригинальная Rogue. Именно сочетание опыта кооперативных шутеров и рогаликов, по его мнению, помогло сформировать основу 4:LOOP.