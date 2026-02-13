ЧАТ ИГРЫ
4:LOOP TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
6 5 оценок

Автор Left 4 Dead и Джей Джей Абрамс показали первый геймплей 4:LOOP

Gutsz Gutsz

В рамках трансляции State of Play 2026 студия Bad Robot Games, основанная известным режиссером Джей Джей Абрамсом, наконец-то представила подробный взгляд на игровой процесс своего кооперативного проекта 4:LOOP.

Презентацию провел лично геймдиректор Майк Бут — ветеран индустрии, подаривший миру культовую Left 4 Dead. Он рассказал о ключевых механиках, призванных сделать шутер «бесконечно реиграбельным». В основе игры лежит концепция эмерджентного (возникающего) геймплея: игра генерирует динамические схватки и уникальные ситуации, которые заставляют команду адаптироваться на ходу.

Судя по видео с разбором геймплея (Deep Dive), игра находится на стадии пре-беты. Авторы делают ставку на вариативность, где выбор игроков напрямую влияет на развитие событий в матче. Визуально проект сочетает научно-фантастическую стилистику с напряженным темпом командных сражений.

Разработчики намекнули, что вскоре игроки смогут опробовать проект самостоятельно, однако точные даты публичных тестов пока не объявлены. 4:LOOP разрабатывается для PlayStation 5 и ПК.

Комментарии:  3
вупсич пупсич

Уже видели back 4 blood. Нет, спасибо.

ДЕНИСКА_омск

луп в 4фепаса

WerGC

поинтереснее чем мусор собирать и крыс отстреливать