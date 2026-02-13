Автор Left 4 Dead и Джей Джей Абрамс показали первый геймплей 4:LOOP

В рамках трансляции State of Play 2026 студия Bad Robot Games, основанная известным режиссером Джей Джей Абрамсом, наконец-то представила подробный взгляд на игровой процесс своего кооперативного проекта 4:LOOP.
Презентацию провел лично геймдиректор Майк Бут — ветеран индустрии, подаривший миру культовую Left 4 Dead. Он рассказал о ключевых механиках, призванных сделать шутер «бесконечно реиграбельным». В основе игры лежит концепция эмерджентного (возникающего) геймплея: игра генерирует динамические схватки и уникальные ситуации, которые заставляют команду адаптироваться на ходу.
Судя по видео с разбором геймплея (Deep Dive), игра находится на стадии пре-беты. Авторы делают ставку на вариативность, где выбор игроков напрямую влияет на развитие событий в матче. Визуально проект сочетает научно-фантастическую стилистику с напряженным темпом командных сражений.
Разработчики намекнули, что вскоре игроки смогут опробовать проект самостоятельно, однако точные даты публичных тестов пока не объявлены. 4:LOOP разрабатывается для PlayStation 5 и ПК.
Уже видели back 4 blood. Нет, спасибо.
луп в 4фепаса
поинтереснее чем мусор собирать и крыс отстреливать