Автор Left 4 Dead и Джей Джей Абрамс показали первый геймплей 4:LOOP

В рамках трансляции State of Play 2026 студия Bad Robot Games, основанная известным режиссером Джей Джей Абрамсом, наконец-то представила подробный взгляд на игровой процесс своего кооперативного проекта 4:LOOP.

Презентацию провел лично геймдиректор Майк Бут — ветеран индустрии, подаривший миру культовую Left 4 Dead. Он рассказал о ключевых механиках, призванных сделать шутер «бесконечно реиграбельным». В основе игры лежит концепция эмерджентного (возникающего) геймплея: игра генерирует динамические схватки и уникальные ситуации, которые заставляют команду адаптироваться на ходу.

Судя по видео с разбором геймплея (Deep Dive), игра находится на стадии пре-беты. Авторы делают ставку на вариативность, где выбор игроков напрямую влияет на развитие событий в матче. Визуально проект сочетает научно-фантастическую стилистику с напряженным темпом командных сражений.

Разработчики намекнули, что вскоре игроки смогут опробовать проект самостоятельно, однако точные даты публичных тестов пока не объявлены. 4:LOOP разрабатывается для PlayStation 5 и ПК.