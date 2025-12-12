Создатель Left 4 Dead и Джей Джей Абрамс представили 4:LOOP - кооперативный шутер, где смерть только начало

Трансляция The Game Awards 2025 продолжает удивлять звездными коллаборациями. На сцену шоу вышли знаменитый режиссер Джей Джей Абрамс (Bad Robot Games) и легендарный геймдизайнер Майк Бут, отец-основатель Left 4 Dead. Вместе они представили свой новый амбициозный проект — 4:LOOP.

По словам Майка Бута, игра развивает концепции, заложенные им в зомби-шутерах Valve, предлагая «новый вид кооперативного опыта». 4:LOOP — это тактический шутер для четырех игроков, действие которого разворачивается в оригинальной научно-фантастической вселенной. Мир игры захвачен неизвестными захватчиками: трейлер продемонстрировал сюрреалистичные кубы в небесах и застывших фиолетовых гуманоидов.

Разработчики описывают геймплей как «боевую песочницу», где главными инструментами станут импровизация и эксперименты. Судя по всему, в игре будут элементы «рогалика» (roguelike): одной из центральных механик станет смерть, после которой героев буквально «перепечатывают» заново, позволяя команде попробовать новую тактику.

Игра разрабатывается для PlayStation 5 и PC. Точной даты релиза пока нет, но авторы уже открыли регистрацию на предстоящие игровые тесты на официальном сайте.