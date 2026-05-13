4PGP обещает вернуть дух старых аркадных гонок - релиз на PS5 и ПК состоится 11 июня

Издатель 3goo и студия Vision Reelle объявили, что аркадная гонка 4PGP выйдет на PlayStation 5 и ПК через Steam уже 11 июня. Стоимость игры составит 19,99 доллара — около 1600 рублей. Ранее проект дебютировал на Nintendo Switch и Switch 2, а теперь добирается до более мощных платформ вместе с бесплатным обновлением.

На фоне современных гоночных игр, которые всё чаще превращаются в гигантские онлайн-сервисы с микротранзакциями и бесконечным гриндом, 4PGP выглядит почти как привет из эпохи классических аркад. Здесь ставка сделана на быстрые заезды, локальный мультиплеер и понятный игровой процесс без лишней перегруженности.

Игрокам предложат 19 автомобилей, вдохновлённых болидами Формулы, 14 трасс из разных уголков мира и режим разделённого экрана на четырёх человек. Последний пункт особенно выделяет игру на современном рынке: локальный мультиплеер постепенно становится редкостью, хотя именно он когда-то был сердцем аркадных гонок вроде Micro Machines или старых частей Formula One.

Разработчики также обещают 4K и 60 FPS, несколько уровней сложности и обширный обучающий режим. Вместе с релизом выйдет обновление с улучшенным балансом, поддержкой аналогового ускорения и новыми скрытыми машинами.

Судя по описанию, 4PGP не пытается конкурировать с Forza Horizon или Gran Turismo по масштабу. И, возможно, в этом её главный плюс. Это компактная и понятная аркадная гонка для тех, кто скучает по временам, когда достаточно было взять геймпад, позвать друзей на диван и просто начать гонку без десятков часов прокачки и сезонных пропусков.