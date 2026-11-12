Вышел хоррор-рогалик о побеге из смертельной ловушки 500 Finger Fillet

DEADBODY Games выпустила 500 Finger Fillet — хоррор-рогалик о побеге из смертельной ловушки. Игроку предстоит наносить удары по собственной руке, выбирать орудия, зарабатывать деньги и искать способы выжить.

Герой прикован к машине, которая не откроется, пока не получит нужное число ударов. На побег отведено всего двадцать минут, а каждая ошибка приближает кровавый финал.

Можно выбирать, чем машина ударит в следующий раз: от тупой ржавой вилки до ритуального ножа. Деньги за удары тратятся на предметы и кольца, повышающие шансы на спасение.

500 Finger Fillet уже доступна на PC.