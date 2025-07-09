Авторы 7 Days Blood Moons удивили фанатов трейлером и новым "мультяшным" стилем

The Fun Pimps продолжают расширять свою зомби-вселенную. На фоне недавнего крупного обновления для 7 Days to Die разработчики представили свежий трейлер спин-оффа 7 Days Blood Moons — и фанаты остались в шоке. Новая игра не только меняет геймплейную формулу, но и кардинально отличается визуально: теперь она выполнена в стиле cel-shading, который делает хоррор более мультяшным и напоминает комиксы.

В 7 Days Blood Moons игроков ждёт асимметричный режим 4 на 1. Четверо выживших укрепляют базу и сражаются с ордами нежити, тогда как пятый управляет Зомби-Мастером Улья. И хотя основа геймплея осталась в духе оригинала, художественное оформление вызвало бурную реакцию: сравнения с Borderlands, мемы и даже обвинения в первоапрельском розыгрыше.

Тем не менее, не все отзывы негативны. Многие комментаторы называют новый стиль «освежающим» и «ярким», а некоторые уверены, что такой подход придаёт игре уникальность и может выделить её на фоне однотипных survival-horror проектов.

Интересно, что это визуальное направление прямо контрастирует с последним обновлением 7 Days to Die под названием Storm’s Brewing, в котором появились реалистичные погодные эффекты и новые враги. Тем временем Blood Moons уходит в сторону визуальной стилизации и экспериментального геймплея.

Дата выхода 7 Days Blood Moons пока не объявлена, но ясно одно: игра обещает быть нестандартной и вызовет ещё немало споров.