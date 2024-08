Авторы 7 Days to Die готовят к релизу в раннем доступе PvP-спин-офф 7 Days: Blood Moons

Игра 7 Days to Die, посвященная выживанию среди зомби, наконец-то вышла из раннего доступа и появилась на консолях и ПК в конце июля 2024 года. За несколько месяцев до выхода 7 Days to Die студия The Fun Pimps, создавшая игру, уже анонсировала следующую игру - PvP-спин-офф 7 Days Blood Moon.

Мир 7 Days Blood Moons стал еще опаснее. Разработчики решили обратить внимание на элементы PvP, превратив одного из выживших в могущественного хозяина зомби-улья. Четверо выживших должны 7 дней попытаться выжить от орд владыки зомби.

Каждый день в этом постапокалиптическом мире становится все сложнее выжить. Выжившие, начиная с нуля, должны добывать ресурсы, строить убежища и развиваться, чтобы противостоять как полчищам зомби, так и коварным планам своего бывшего товарища. Владыка зомби, в свою очередь, управляет армией мертвецов, открывает новых мутантов и лично участвует в сражениях.

Особенностью игры стала полная разрушаемость окружения. Игроки могут использовать обломки для укреплений или, наоборот, разрушать постройки противника. Все это делает геймплей динамичным и непредсказуемым.