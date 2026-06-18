7 Days to Die получила экспериментальную версию V3.0: разработчики собирают отзывы перед полноценным релизом

Студия The Fun Pimps выпустила экспериментальную версию обновления V3.0 для 7 Days to Die и призвала сообщество принять участие в тестировании нового контента. Разработчики рассчитывают собрать отзывы игроков и устранить оставшиеся проблемы до выхода стабильной версии патча.

Получить доступ к экспериментальной сборке могут пользователи Steam. Для этого необходимо открыть свойства игры в библиотеке, перейти во вкладку «Версии игры и бета-версии» и выбрать ветку latest_experimental. После загрузки обновления можно сразу приступить к тестированию новых функций.

Вместе с запуском экспериментальной версии команда опубликовала список известных проблем, над которыми уже ведётся работа. В частности, некорректно функционируют категории изобилия для отдельных предметов, книг и журналов. Также некоторые параметры режима «Песочница» пока отображаются не на всех языках.

Кроме того, разработчики сообщили о баге, из-за которого количество создаваемых предметов в режиме «Песочница» сбрасывается после закрытия инвентаря. Среди других известных неполадок — неправильная работа расписания торговцев с настройкой «BM Closed» в день Кровавой Луны и ошибка, при которой информация о предмете не обновляется при переключении между его характеристиками и описанием.

Запуск экспериментальной версии V3.0 стал очередным этапом подготовки крупного обновления. Как и в случае с предыдущими тестовыми сборками, The Fun Pimps намерена использовать обратную связь сообщества для дополнительной полировки игры перед выпуском финальной версии патча для всех игроков.