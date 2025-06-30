7 Days to Die получила масштабное обновление 2.0 с опасными биомами, штормами и новыми зомби

Популярная игра про выживание в мире зомби 7 Days to Die вышла на новый уровень — разработчики из студии The Fun Pimps выпустили стабильную версию обновления 2.0 под названием Storm’s Brewing. После релиза версии 1.0 в прошлом году команда не только не сбавила темп, но и продолжает активно развивать проект, который уже более десяти лет остаётся любимцем аудитории. С более чем 250 тысячами отзывов и рейтингом 88% в Steam, игра уверенно держится в числе лидеров среди survival-хорроров.

В центре внимания обновления — новая система Biome Progression. Теперь каждый биом (за исключением стартового Pine Forest) обладает своей смертельно опасной экологической особенностью: будь то жара, мороз, дым или радиация. Игрокам предстоит искать способы защиты от этих условий, используя ресурсы, характерные для каждой зоны. Кроме того, каждый биом теперь имеет «прогрессивный лимит добычи» — чем дольше вы выживаете и исследуете, тем больше ценных наград можно получить.

Существенные изменения претерпела и погодная система. Разработчики полностью переработали механику штормов: теперь они происходят случайно, варьируются по продолжительности и могут оказывать реальное влияние на выживание игрока. В каждом биоме возможны свои стихийные бедствия, наносящие урон и вынуждающие адаптироваться к новым условиям.

Помимо этого, в игру добавлены два новых типа зомби. Plague Spitter, обитающий в пустыне, атакует роями насекомых. А Frost Claw — снежный заражённый, способный бросать камни с уроном по площади. Эти враги добавляют свежести геймплею и требуют новых стратегий выживания.

Обновление также принесло почти 140 точек интереса, включая новые локации для исследования и квестов. Обновлены деревья навыков, улучшена графика растительности и внесены многочисленные балансные изменения.

Обновление 7 Days to Die 2.0 Storm’s Brewing уже доступно всем игрокам. До 10 июля игру можно приобрести со скидкой 40% в Steam — отличный повод вернуться в Навезган или открыть его впервые.