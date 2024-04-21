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7 Days To Die 13.12.2013
Экшен, Выживание, Ужасы, Строительство, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8.5 988 оценок

7 Days to Die выходит из раннего доступа спустя 12 лет. С 22 по 29 апреля пройдет предрелизная распродажа

VovanVV1982
Новости

"The Fun Pimps рады сообщить, что 7 Days выходит из раннего доступа!

Присоединяйтесь к нам вместе с соучредителем TFP Ричардом Хьюнинком в этом видео, где вы подробно расскажете о планах «7 Days to Die» выйти из раннего доступа, датах запуска ПК и консоли Alpha 22 (теперь 1.0), дорожной карте запланированных будущих обновлений и предстоящих функциях. для всех платформ и новых цен на игры."

Вряд ли найдётся тот, кто еще не купил 7 Days to Die, но если найдется, то с 22 по 29 апреля пройдет предрелизная распродажа "последний шанс приобрести игру до повышения цены". В июле планируют выйти из раннего доступа, спустя 12 лет разработки.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
планируют выйти из раннего доступа

А какие изменения будут? Никаких, кроме плашки?

3
VovanVV1982

я процитировал что было на странице. наверное ближе к релизу будет глобальный патч и пачнот так же будет можно почитать

2
hanklab

Распространенный метод кстати, очередную альфу называют 1.0 для привлечения внимания, и дальше продолжают выпускать следующие альфы, просто с названиями 1.1, 1.2 и т.п.

2
Oscilograf

И в чем разница? Они уже лет 5-7 обещают "в следующем обновлении" добавить банды и мародеров, на релизе оно будет?

1
DelightfulShun

Бандитов пусть добавят сначала, а потом в релиз. За двенадцать лет можно было бы и добавить вполне.

0
LaVas_ki

Прикольно было ждать 7 ночь первые несколько раз, а потом однообразно и больше отвлекает от эксплоринга, чем развлекает.

0