7 Days to Die выходит из раннего доступа спустя 12 лет. С 22 по 29 апреля пройдет предрелизная распродажа

"The Fun Pimps рады сообщить, что 7 Days выходит из раннего доступа!
Присоединяйтесь к нам вместе с соучредителем TFP Ричардом Хьюнинком в этом видео, где вы подробно расскажете о планах «7 Days to Die» выйти из раннего доступа, датах запуска ПК и консоли Alpha 22 (теперь 1.0), дорожной карте запланированных будущих обновлений и предстоящих функциях. для всех платформ и новых цен на игры."
Вряд ли найдётся тот, кто еще не купил 7 Days to Die, но если найдется, то с 22 по 29 апреля пройдет предрелизная распродажа "последний шанс приобрести игру до повышения цены". В июле планируют выйти из раннего доступа, спустя 12 лет разработки.
А какие изменения будут? Никаких, кроме плашки?
я процитировал что было на странице. наверное ближе к релизу будет глобальный патч и пачнот так же будет можно почитать
Распространенный метод кстати, очередную альфу называют 1.0 для привлечения внимания, и дальше продолжают выпускать следующие альфы, просто с названиями 1.1, 1.2 и т.п.
И в чем разница? Они уже лет 5-7 обещают "в следующем обновлении" добавить банды и мародеров, на релизе оно будет?
Бандитов пусть добавят сначала, а потом в релиз. За двенадцать лет можно было бы и добавить вполне.
Прикольно было ждать 7 ночь первые несколько раз, а потом однообразно и больше отвлекает от эксплоринга, чем развлекает.