Сегодня очередной настоящий праздник у ветеранов популярного зомби-выживача 7 Days to Die. Сразу после недавнего исправления старой и досадной ошибки, раздражавшей сообщество долгие годы, студия The Fun Pimps официально объявила о скором добавлении в игру фракции бандитов. Этого нововведения фанаты ждали буквально с момента запуска краудфандинговой кампании на Kickstarter еще 13 лет назад.

Как объяснили разработчики, столь долгий путь фракции к релизу был обусловлен их авторским видением. Дело в том, что разработчики категорически отказывались делать из бандитов обычных «зомби, которые просто держат в руках огнестрельное оружие». Новые противники получат развитый искусственный интеллект и выраженные инстинкты самосохранения.

По словам авторов, бандиты не станут сломя голову бежать на игрока по прямой траектории. Вместо этого они будут координировать действия в группе, обходить выживших с флангов и устраивать засады в узких проходах. Почувствовав опасность, бойцы группировки смогут отступать в укрытие для применения аптечек и восстановления здоровья. Для бандитом придумали механику, благодаря которой они научатся использовать элементы окружения и оборонительные укрепления, включая баррикады, возведенные самим игроком.

Всего на старте появится 11 различных типов бандитов, отличающихся снаряжением, вооружением и поведением в бою. Победа над ними принесет выжившим новые образцы оружия и брони, которые также можно будет разобрать на чертежи и скрафтить самостоятельно. Члены группировки будут встречаться на локациях уже существующих сюжетных квестов, а параметры их спавна и агрессии можно будет гибко настраивать в меню пользовательской «песочницы».

Изначально фракцию планировали выпустить еще весной 2025 года в рамках дорожной карты версии 1.0, однако сроки реализации неоднократно сдвигались. За лето авторы провели масштабные тесты и несколько этапов закрытых испытаний. Полноценное появление новой фракции в 7 Days To Die запланировано на начало 2027 года. Обновление с этим контентом будет доступно одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.