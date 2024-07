Полная версия 7 Days to Die поставила новый рекорд игроков онлайн в Steam

Игра на выживание с зомби 7 Days to Die находилась в раннем доступе целых 12 лет, однако за это время интерес к ней не угас. После выхода полной версии проект студии The Fun Pimps поставил свой новый рекорд по количеству игроков онлайн в Steam.

Предыдущий всплеск игроков в 7 Days to Die произошел в апреле 2024 года, когда разработчик The Fun Pimps устроил распродажу со скидкой 76% перед повышением цены на полную версию. Игра стоила 5,99 долл. США и взлетела до 105 073 игроков. Однако с запуском 7 Days to Die 1.0 был достигнут пик новых игроков в 125 419, и это число может вырасти еще больше.

В 7 Days to Die теперь есть новые транспортные средства, животные, новая система крови зомби, испытания, обновленная графика и визуальные эффекты, поддержка контроллера и многое другое.

The Fun Pimps уже подробно описали масштабную дорожную карту 7 Days to Die. На ближайшие 12 месяцев запланировано множество системных изменений, механика погоды и даже сюжетный режим.