Полная версия 7 Days to Die поставила новый рекорд игроков онлайн в Steam

Игра на выживание с зомби 7 Days to Die находилась в раннем доступе целых 12 лет, однако за это время интерес к ней не угас. После выхода полной версии проект студии The Fun Pimps поставил свой новый рекорд по количеству игроков онлайн в Steam.
Предыдущий всплеск игроков в 7 Days to Die произошел в апреле 2024 года, когда разработчик The Fun Pimps устроил распродажу со скидкой 76% перед повышением цены на полную версию. Игра стоила 5,99 долл. США и взлетела до 105 073 игроков. Однако с запуском 7 Days to Die 1.0 был достигнут пик новых игроков в 125 419, и это число может вырасти еще больше.
В 7 Days to Die теперь есть новые транспортные средства, животные, новая система крови зомби, испытания, обновленная графика и визуальные эффекты, поддержка контроллера и многое другое.
The Fun Pimps уже подробно описали масштабную дорожную карту 7 Days to Die. На ближайшие 12 месяцев запланировано множество системных изменений, механика погоды и даже сюжетный режим.
Она реально стало лучше чем была // Кирилл Вяткин
Такое свойство можно заметить при сравнении версий игры с разницей в годы, действительно // Вадим Зима
Та даже с учётом того, что крутанули графику и текстурки подтянули, моя картошка довольно хорошо её тянет, что удивительно // Даниил Карпухин
Команда, что пришла на смену, переделывала игру под лучшую оптимизацию. Они на это делали большой упор. // Максим Долматов
И это прям очень хорошо видно // Даниил Карпухин
Да, раньше лес недалеко от базы просаживал фописы раза в два, это я про то, когда ты много деревьев высаживаешь недалеко от дома. // Максим Долматов
Давно куплена, но я видимо уже не в том возрасте, чтобы разбираться в этих ваших выживачах... А жаль, выглядит интересно.
Да на деле она не так сложна. Если первый раз без кровавой луны, или как там, играть, то вообще легко будет.
Здесь как раз вся единственная сложность игры и кроется в этих лунах - ночах, когда море зомби на тебя приходит. Нужно научиться и понять, как доджить эти огромные толпы, какие билды использовать, как правильно строить ловушки и тп.
А без этого, это буквально какой-нибудь майнкрафт модифицированный. Как по мне, она проще тех же дейзи или раста.