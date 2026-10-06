Свежее обновление для 7 Days to Die наконец-то избавило выживач от проблемы, которая раздражала игроков долгие годы

Студия The Fun Pimps наконец-то выпустила в релиз версию 3.3.0 для зомби-выживача в открытом мире 7 Days to Die. Главным нововведением патча стала долгожданная система расширения переносимого веса «Большой рюкзак», призванная навсегда избавить фанатов от многолетней головной боли — постоянного переполнения карманов полезным лутом во время зачистки локаций.

Разработчики полностью пересмотрели структуру инвентаря персонажа. Теперь стандартный размер хранилища изменился с привычных 9×5 ячеек (45 слотов) на 8×6 (48 слотов), четыре ряда из которых доступны сразу без штрафов к выносливости.

В 7 Days to Die появился отдельный слот под рюкзак. Снаряжение представлено в трех размерах и шести уровнях качества. Рюкзаки можно создать вручную по рецептам, найти в сундуках при исследовании карты или приобрести на базах торговцев. Экипировка максимального рюкзака расширяет вместимость персонажа до 96 ячеек, что более чем вдвое превышает стандартный объем.

Помимо переработки инвентаря, версия V3.3.0 устранила ряд давних технических ошибок. Авторы ликвидировали глитч с непреднамеренным дублированием предметов после гибели персонажа, исправили сбой, из-за которого смерть во время перезарядки выводила оружие из строя, убрали мерцание интерфейса при сортировке лута и улучшили стабильность респауна при вылетах на экранах загрузки. На выделенных серверах также восстановили проверку, запрещающую подбирать транспорт с оставшимися в багажнике вещами.

Патч V3.3.0 уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. А сейчас на игру действуют скидка на 45% в Steam.