Вышло обновление V2.5 b32 для 7 Days To Die - плавная камера и новые костюмы

Разработчики 7 Days To Die выпустили ещё одно исправление для стабильной версии — V2.5 b32. Это обновление сосредоточено на улучшении транспортных средств, снаряжения и нескольких исправлениях костюмов.

Главная новость — упрощённый метод управления камерой в транспортных средствах, который должен устранить подтормаживания, с которыми многие из вас сталкивались при переменной частоте кадров. Хотя пассажиры всё ещё могут заметить небольшое дрожание, для водителей это значительное улучшение. Авторы продолжают работать над дальнейшими улучшениями.

Они также собираются улучшить капюшон разбойника для мужчин и женщин, добавив варианты для тех, кто предпочитает более тактический подход к апокалипсису. Несколько косметических исправлений завершают это обновление, включая исправления пиратского костюма, предупреждения о костюме рейдера и перчатки лесоруба.

Вот что вошло в версию 2.5 b32:

Изменено:

Обновлён комплект снаряжения пирата для мужчин

Обновлена текстура повязки на глаз с изменённой сеткой

Исправлено: